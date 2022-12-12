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Франція передасть Україні партію обладнання для відновлення енергетичної системи

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Понеділок 12 грудня 2022 19:20
Франція передасть Україні партію обладнання для відновлення енергетичної системи Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"З міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль додав, що мова йшла необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

"Подякував за надану допомогу - майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Франції з проханням розпочати постачання танків Leclerc у рамках військової допомоги.

Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підтримку Україні до визволення всіх територій.

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