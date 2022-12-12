Франція передасть Україні партію обладнання для відновлення енергетичної системи

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"З міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль додав, що мова йшла необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

"Подякував за надану допомогу - майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми", - додав Шмигаль.