Франция передаст Украине партию оборудования для восстановления энергетической системы

Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для обновления энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"С министершей энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше обсудили поддержку энергетического сектора нашего государства после российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль добавил, что речь шла о необходимости и возможности введения санкций против России в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.

"Поблагодарил за оказанную помощь - почти 73 тонны энергетического оборудования уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы", - добавил Шмыгаль.