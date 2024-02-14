Франція передасть Україні грант на відновлення інфраструктури: скільки виділять

Україна отримає від уряду Франції 200 млн євро на відновлення та модернізацію інфраструктури, зокрема об'єктів охорони здоров'я та сільського господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Схвалено проект Грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки про сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. Грантовою угодою передбачено залучення грантових коштів уряду Французької Республіки у сумі 200 млн євро", - йдеться у повідомленні Мельничука.

За його словами, виділені кошти будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури у таких секторах як охорона здоров'я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування та цифрові технології.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян та надає різнобічну допомогу з перших днів війни.

Зокрема наші військові вже отримали від Франції легкі танки, самохідні артилерійські установки, далекобійні ракети, системи протиповітряної оборони і не тільки.

Також нещодавно стало відомо, що Україна та Франція завершують роботу над двостороннім документом про гарантії безпеки для нашої країни.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь 5 лютого також заявив, що Париж має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити перелік озброєння, що надається. Глава французького уряду нагадав, що його країна передає Україні озброєння останнього покоління. Зокрема це далекобійні ракети Scalp, гаубиці Caesar, легкі танки AMX-10 RC, а також бомби AASM.