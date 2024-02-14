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Франция передаст Украине грант на восстановление инфраструктуры: сколько выделят

Среда 14 февраля 2024 02:24
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Франция передаст Украине грант на восстановление инфраструктуры: сколько выделят Фото: Франция передаст Украине грант на восстановление инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина получит от правительства Франции 200 млн евро на восстановление и модернизацию инфраструктуры, в частности объектов здравоохранения и сельского хозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Одобрен проект Грантового соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Грантовым соглашением предусмотрено привлечение грантовых средств правительства Французской Республики в сумме 200 млн евро", - говорится в сообщении Мельничука.

По его словам, выделенные средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование и цифровые технологии.

Помощь Украине от Франции

Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян и оказывает разностороннюю помощь с первых дней войны.

В частности, наши военные уже получили от Франции легкие танки, самоходные артиллерийские установки, дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны и не только.

Также недавно стало известно, что Украина и Франция завершают работу над двусторонним документом о гарантиях безопасности для нашей страны.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 5 февраля также заявил, что Париж намерен не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения. Глава французского правительства напомнил, что его страна передает Украине вооружение последнего поколения. В частности, это дальнобойные ракеты Scalp, гаубицы Caesar, легкие танки AMX-10 RC, а также бомбы AASM.

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