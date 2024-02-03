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Україна та Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки

Київ, Субота 03 лютого 2024 22:58
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Україна та Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки Фото: Андрій Єрмак та Еммануель Бонн (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Франція провели чергове засідання щодо угоди про гарантії безпеки. Сторони наблизилися до фіналізації тексту документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Переговори щодо гарантій безпеки відбулися в рамках візиту французької делегації в Україну. В Київ сьогодні прибули дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу Фаб’єн Мандон та радники французького президента Ксав’є Шатель і Бертран Бюшвальтер.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", - розповіли в Офісі президента.

Учасники переговорів, як зазначили в ОП, висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Угода про гарантії між Францією та Україною

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі і Франція.

Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробив Лондон.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Під час візиту і очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

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