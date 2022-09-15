Франция передаст Украине шесть мостов: где их смонтируют

Также Париж выделит 250 тысяч евро на закупку пяти генераторов и двух котлов. Генераторы будут служить нуждам критической инфраструктуры области, а также социальной и медицинской сферам.

Кроме того, Франция передаст тысячу ноутбуков для детей Черниговской области и направит 50 тысяч евро для работы над психологическим состоянием детей и их семей.