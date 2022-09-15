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Франция передаст Украине шесть мостов: где их смонтируют

Фото: Франция передаст Украине шесть мостов (t.me/kt20220224)
Автор: Константин Широкун

Правительство Франции совместно с промышленниками передаст Украине шесть мостов. Их установят в Черниговской области вместо объектов, разрушенных в ходе российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОВА.

Также Париж выделит 250 тысяч евро на закупку пяти генераторов и двух котлов. Генераторы будут служить нуждам критической инфраструктуры области, а также социальной и медицинской сферам.

Кроме того, Франция передаст тысячу ноутбуков для детей Черниговской области и направит 50 тысяч евро для работы над психологическим состоянием детей и их семей.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ уничтожили наведенный россиянами мост через Днепр в районе Новой Каховки. Его оккупанты использовали для переброски техники.

Также стало известно, что оккупационные войска недавно пытались повредить Ингульский и Варваровский мосты в Николаеве, однако безуспешно. Вражеские снаряды не попали.

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