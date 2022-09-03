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Удары оккупантов по мостам в Николаеве - попытка запугать местных, - Ким

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Николаев, Суббота 03 сентября 2022 11:57
Удары оккупантов по мостам в Николаеве - попытка запугать местных, - Ким Фото: оккупанты пытаются обстреливать мосты в Николаеве (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Российская армия пытается обстреливать мосты в Николаеве. Таким образом оккупанты хотят запугать местных жителей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Оккупационные войска недавно пытались повредить Ингульский и Варваровский мосты, однако безуспешно. Вражеские снаряды не попали.

Ким считает, россияне терроризируют жителей Николаева, хотят посеять панику, чтобы потом использовать ее в своей пропаганде.

"Я считаю, что это террор, потому что они хотели запугать население и, скажем так, в составе своей информационной политики или войны пытались это продавать у себя в России", - объяснил глава военной администрации.

Напомним, что Николаев почти ежедневно обстреливается российскими солдатами. В частности, 28 августа оккупанты ударили по городу, а также обстреляли окраину села Широкое и Любомировка. В результате атаки пострадал мужчина.

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