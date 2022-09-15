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Франція передасть Україні шість мостів: де їх змонтують

Фото: Франція передасть Україні шість мостів (t.me/kt20220224)
Автор: Константин Широкун

Уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів. Їх встановлять в Чернігівській області замість об'єктів, зруйнованих в ході російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОВА.

Також Париж виділить 250 тисяч євро на закупівлю п'яти генераторів і двох котлів. Генератори слугуватимуть потребам критичної інфраструктури області, а також соціальній та медичній сферам.

Крім того, Франція передасть тисячу ноутбуків для дітей Чернігівській області та направить 50 тисяч євро для роботи над психологічним станом дітей та їх сімей.

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ знищили наведений росіянами міст через Дніпро в районі Нової Каховки. Його окупанти використовували для перекидання техніки.

Також стало відомо, що окупаційні війська нещодавно намагалися пошкодити Інгульський і Варварівський мости в Миколаєві, однак безуспішно. Ворожі снаряди не влучили.

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ЧернігівВторгнення Росії до УкраїниФранція