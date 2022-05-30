Франция передаст Украине дополнительные самоходные гаубицы Caesar

Франция направит в Украину дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar.
Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев в понедельник, 30 мая, передает РБК-Украина.
"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - сказала она.
Напомним, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Отметим, что Франция уже передавала Украине САУ Caesar. ВСУ даже показали, как самоходные гаубицы Caesar бьют врага в Украине.
Как сообщалось, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев. В рамках поездки она посетила Бучу.
До этого министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву. Стороны также обсудили проблемы с экспортом зерна.
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