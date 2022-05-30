Франція передасть Україні додаткові самохідні гаубиці Caesar

Про це заявила голова МЗС Франції Катрін Колонна на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою під час візиту в Київ у понеділок, 30 травня, передає РБК-Україна .

"Як ви знаєте скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги", - сказала вона.

Нагадаємо, Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.