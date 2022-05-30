Франція передасть Україні додаткові самохідні гаубиці Caesar

Франція скерує в Україну додаткову партію самохідних гаубиць Caesar.
Про це заявила голова МЗС Франції Катрін Колонна на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою під час візиту в Київ у понеділок, 30 травня, передає РБК-Україна.
"Як ви знаєте скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги", - сказала вона.
Нагадаємо, Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.
Зазначимо, що Франція вже передавала Україні САУ Caesar. ЗСУ навіть показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні.
Як повідомлялось, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва. У рамках подорожі вона відвідала Бучу.
До цього міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою збільшення постачання військової допомоги Києву. Сторони також обговорили проблеми з експортом зерна.
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