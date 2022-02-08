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Франция передаст оригинал дневника Пилипа Орлика для экспозиции в Батурине

Автор: Александр Мороз

Франция передаст Украине оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика. Он будет выставлен на экспозиции в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине (Черниговская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского МИД.

Сообщается, что дневник хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции. Министры иностранных дел договорились организовать экспозицию "Диариуша".

"Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - отметил министр Дмитрий Кулеба.

"Диариуш" Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Напомним, в прошлом году Швеция передавала для экспозиции в Украине оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его можно было увидеть в Софийском соборе в Киеве.

Также ранее сообщалось, что в Швеции нашли личную печать гетмана Пилипа Орлика.

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Франция