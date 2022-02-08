Франция передаст оригинал дневника Пилипа Орлика для экспозиции в Батурине

Сообщается, что дневник хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции. Министры иностранных дел договорились организовать экспозицию "Диариуша".

"Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - отметил министр Дмитрий Кулеба.

"Диариуш" Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.