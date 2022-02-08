Франція передасть оригінал щоденника Пилипа Орлика для експозиції в Батурині

Повідомляється, що щоденник зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Міністри закордонних справ домовилися організувати експозицію "Діаріуша".

"Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної і суверенної Української держави. Це буде історична подія для України", - зазначив міністр Дмитро Кулеба.

"Діаріуш" Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII століття.