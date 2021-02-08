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Франция отказалась от участия в археологическом проекте в Крыму

Автор: РБК-Украина

Представители научных кругов Франции отказалась от участия в археологическом проекте в оккупированном Крыму. Оккупационная власть намерена осуществить проект "Крым-Севастополь 2020".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба представительства президента Украины в Автономной республике Крым.

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Сообщается, что у представительства была информация о намерении России привлечь ученых из Франции к историко-археологическому проекту "Крым-Севастополь 2020".

"В результате своевременно проведенной работы представители научных учреждений Франции отказались от участия в так называемых международных мероприятиях и информационных акциях оккупационной власти полуострова. Планы оккупантов были сорваны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина потребовала от Twitter удалить аккаунт представительства МИД России в Крыму. До этого аккаунт получил так называемую "синюю галочку", которая свидетельствует о верификации учетной записи.

Кроме того, стало известно, что Российская Федерация нарастила военный потенциал в Крыму более чем в два раза.

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