Франція відмовилася від участі в археологічному проекті в Криму

Представники наукових кіл Франції відмовилася від участі в археологічному проекті в окупованому Криму. Окупаційна влада має намір здійснити проект "Крим-Севастополь 2020".

Про це у Facebook повідомила прес-служба представництва президента України в Автономній республіці Крим.

Повідомляється, що у представництва була інформація про намір Росії залучити вчених з Франції до історико-археологічного проекту "Крим-Севастополь 2020".

"В результаті своєчасно проведеної роботи представники наукових установ Франції відмовилися від участі у так званих міжнародних заходах та інформаційних акціях окупаційної влади півострова. Плани окупантів було зірвано", - йдеться в повідомленні.