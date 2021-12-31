UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция осудила запуск Ираном космических ракет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Франции осудило запуск Ираном космической ракеты-носителя со спутниками. В ведомстве выразили сожаление такими действиями Тегерана и напомнили, что они противоречат резолюции Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"Иран объявил, что запустил 30 декабря 2021 года космическую ракету-носитель. Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель французского министерства.

Он добавил, что такие действия Тегерана вызывают сожаление на фоне проходящих в Вене переговоров о ядерной программе Ирана.

Дипломат напомнил, что резолюция Совбеза ООН призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые способны нести ядерное оружие.

"Настоятельно призываем Иран выполнить свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - добавил представитель МИДа.

Напомним, ранее озабоченность запуском Ираном ракеты с тремя космическими спутниками выразили США.

Отметим, 30 декабря Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника для исследований.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияИран