Франция осудила запуск Ираном космических ракет

"Иран объявил, что запустил 30 декабря 2021 года космическую ракету-носитель. Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель французского министерства.

Он добавил, что такие действия Тегерана вызывают сожаление на фоне проходящих в Вене переговоров о ядерной программе Ирана.

Дипломат напомнил, что резолюция Совбеза ООН призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые способны нести ядерное оружие.

"Настоятельно призываем Иран выполнить свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - добавил представитель МИДа.