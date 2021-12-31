Франція засудила запуск Іраном космічних ракет

"Іран оголосив, що запустив 30 грудня 2021 року космічну ракету-носій. Франція засуджує цей запуск, який не відповідає резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - заявив представник французького міністерства.

Він додав, що такі дії Тегерана викликають жаль на тлі переговорів, що проходять у Відні, про ядерну програму Ірану.

Дипломат нагадав, що резолюція Радбезу ООН закликає Іран утримуватися від діяльності, пов'язаної з балістичними ракетами, які здатні нести ядерну зброю.

"Настійно закликаємо Іран виконати свої зобов'язання за всіма відповідними резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - додав представник МЗС.