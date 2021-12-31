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Франція засудила запуск Іраном космічних ракет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Франції засудило запуск Іраном космічної ракети-носія з супутниками. У відомстві висловили жаль такими діями Тегерана і нагадали, що вони суперечать резолюції Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

"Іран оголосив, що запустив 30 грудня 2021 року космічну ракету-носій. Франція засуджує цей запуск, який не відповідає резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - заявив представник французького міністерства.

Він додав, що такі дії Тегерана викликають жаль на тлі переговорів, що проходять у Відні, про ядерну програму Ірану.

Дипломат нагадав, що резолюція Радбезу ООН закликає Іран утримуватися від діяльності, пов'язаної з балістичними ракетами, які здатні нести ядерну зброю.

"Настійно закликаємо Іран виконати свої зобов'язання за всіма відповідними резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, раніше заклопотаність запуском Іраном ракети з трьома космічними супутниками висловили США.

Зазначимо, 30 грудня Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники для досліджень.

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ФранціяІран