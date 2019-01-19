ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф

Новости » Телеком & IT    19.01.2019 - 08:00
Правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф
Иллюстративное фото (flickr.com bookcatalog)

Речь идет об истории с передачей данных пользователей сторонней компании - Cambridge Analytica

Федеральная комиссия по вопросам торговли Соединенных штатов собирается объявить решение о наложении на компанию Facebook рекордно высокого штрафа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

Это связано с нарушением компанией условий конфиденциальности и передачи личных данных компании Cambridge Analytica во время выборов в США.

Как сообщили газете сразу три источника, осведомленных в ситуации, недавно американские регуляторы провели встречу, "чтобы обсудить наложении рекордного штрафа на компанию Facebook за нарушения юридически обязательного договора с правительством о защите конфиденциальности персональных данных пользователей".

Сумма штрафа будет значительно больше за 22,5 млн долларов, которую заплатил Google в 2012 году после подобных обвинений. Тогда эта сумма также установила рекорд.

При этом точной суммы штрафа не называют - она будет определена в ближайшее время.

Напомним, в октябре 2018 британская власть оштрафовала Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей.

Facebook удалил почти 500 аккаунтов из России Facebook инвестирует 300 млн долларов в журналистские программы
Новости Украины Facebook
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь