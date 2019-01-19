Правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф

Иллюстративное фото (flickr.com bookcatalog)

Речь идет об истории с передачей данных пользователей сторонней компании - Cambridge Analytica

Федеральная комиссия по вопросам торговли Соединенных штатов собирается объявить решение о наложении на компанию Facebook рекордно высокого штрафа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

Это связано с нарушением компанией условий конфиденциальности и передачи личных данных компании Cambridge Analytica во время выборов в США.

Как сообщили газете сразу три источника, осведомленных в ситуации, недавно американские регуляторы провели встречу, "чтобы обсудить наложении рекордного штрафа на компанию Facebook за нарушения юридически обязательного договора с правительством о защите конфиденциальности персональных данных пользователей".

Сумма штрафа будет значительно больше за 22,5 млн долларов, которую заплатил Google в 2012 году после подобных обвинений. Тогда эта сумма также установила рекорд.

При этом точной суммы штрафа не называют - она будет определена в ближайшее время.

Напомним, в октябре 2018 британская власть оштрафовала Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей.