Франция готовит налог для Google, Amazon, Facebook и Apple

Фото: Брюно Ле Мэр (gouvernement.fr)

Новый налог обеспечит поступление еще 500 млн евро в бюджет Франции

Правительство Франции разрабатывает законопроект о налогообложении транснациональных гигантов, в частности, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, законопроект о налогообложении так называемой "большой четверки" вынесут на рассмотрение до конца февраля. Он также отметил, что налог затронет все компании, котрые предлагают цифровые услуги и имеют оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции.

Кроме того, Ле Мэр назвал налогообложение Google, Amazon, Facebook и Apple вопросом справедливости. Предполагается, что новый налог будет пополнять бюджет Франции еще на 500 млн евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф за передачу данных пользователей сторонней компании.

Отметим, в Германии суд отклонил второй иск против Apple по запрету iPhone. До этого за патентные нарушения в стране ограничили продажу некоторых моделей iPhone.