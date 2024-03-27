Фінальний акорд Шевченка та осяяня Довбика: топ-5 найкращих матчів України на Євро

Після чотирьох невдалих спроб потрапити на європейську першість в 90-ті та "нульову" вітчизняна футбольна федерація вирішила ввійти з "чорного" входу. На Євро-2012 українська збірна потрапила автоматично в статусі співгосподки разом із Польщею. Щоправда, жереб не був прихильним до "синьо-жовтих". У суперники на груповому етапі випали традиційні гранди Англія і Франція та міцненька Швеція.

Україна – Швеція – 2:1 (Євро-2012)

Зате склалося з календарем. Розпочинали підопічні Олега Блохіна з поєдинку проти шведів на столичному НСК "Олімпійський". Після безгольового першого тайму на 52-й хвилині холодним душем став гол Ібрагімовіча. Зірковий форвард збірної Швеції у дотик замкнув простріл Чельстрьома.

На щастя, той призов збірної України мав свого нападника світового рівня – хай вже 35-річного Шевченка. Саме він на себе взяв роль лідера та швидко перевернув гру на користь наших "синьо-жовтих". За якихось три хвилини Ярмоленко хитнув оборонця і навісив на лінію воротарського, звідки капітан команди головою пробив Ісакссона. А ще за сім Шевченко на ближній стійці замкнув подачу Коноплянки з кутового – 2:1 у підсумку!

Англія – Україна – 1:0 (Євро-2012)

Поразка від Франції та результативна нічия "гальських півнів" із англійцями змушували збірну України грати на перемогу в третьому турі домашнього Євро-2012. Той матч на "Донбас-Арені" отримав тавро скандального ще до фінального свистка. А завинив арбітр, який не зарахував, здавалося, чистий гол українця Девіча.

"Три леви" повели в рахунку на старті другої половини, коли Руні без спротиву замкнув дальню стійку після прострілу Джеррарда в атаці другим темпом. Головний же епізод трапився згодом – Девіч у контратаці "синьо-жовтих" поклав Террі на газон і відправив м'яч у ворота, а той вибив м'яч із-за лінії воріт. Суддівська бригада вирішила цього не помітити.

Утім, новітні технології на кшталт VAR тоді б команді Блохіна не допомогли. Якби рефері Кашшаї переглянув повтор моменту, то змушений був би скасувати гол сербського українця. Справа в тому, що Мілевський перебував у положенні поза грою у момент діагональної передачі на нього перед пасом на Девіча. Довелося покинути домашній турнір, хай і з гордо піднятими головами.

Нідерланди – Україна – 3:2 (Євро-2020)

На старті Євро-2020, який через пандемію COVID відбувся аж у 2021-му, збірна України ледь не створила сенсацію. У поєдинку з Нідерландами "синьо-жовті", будьмо відвертими, прогнозовано пропустили двічі до 60-ї хвилини. Забитими м'ячами в складі "помаранчевих" відзначилися Вейналдум і Вегхорст. Та підопічні тепер Андрія Шевченка спромоглися на камбек.

Фото: Євро-2020 – зоряний час Романа Яремчука (Getty Images)

Українська команда відшукала внутрішні резерви та оформила два голи за чотири хвилини. Ярмоленко перед штрафним отримав передачу від Яремчука та фірмовим пострілом у дальній верхній кут розмочив рахунок. А далі в обіймах партнерів опинився і сам Яремчук, ефектно замкнувши головою навіс Маліновського зі штрафного. Та останніми раділи нідерландці з голом Дюмфріса на 85-й хвилині...

Україна – Північна Македонія – 2:1 (Євро-2020)

Після дошкульної невдачі з "ораньє" Шевченко зумів налаштувати підопічних на другий матч – проти Північної Македонії. На провідних ролях опинилися ті ж Ярмоленко та Яремчук. Тепер цей дует завдав подвійного удару ще до перерви. Перший вчасно опинився на дальній стійці після кутового, а форвард реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.

Інтриги побільшало в другій половині. Балканець Аліоскі не зміг реалізувати одинадцятиметровий, але першим опинився на добиванні. Врятувати "синьо-жовтих" та їхніх шанувальників від нервових останніх хвилин міг Маліновський. Утім, знаний виконавець стандартів повторив "подвиг" македонця і теж схибив із позначки. Довелося запастися валідолом, але перемогу команда Шевченка втримала.

Швеція – Україна – 1:2 (Євро-2020)

На чемпіонаті Європи-2020 збірна України завершила етап із однією перемогою. Утім, дивакуватий регламент змагань дозволив "синьо-жовтим" вийти в плей-офф навіть з трьома набраними пунктами. Та ще й суперник дістався не з топових – Швеція. Скандинави вже без Ібрагімовіча виглядали цілком рівним опонентом. Та голіруч такого, звісно, не взяти.

Українська збірна повела в середині першого тайму. Ярмоленко з меж штрафного вирізав лівою на зворотній бік майданчика, де Зінченко з льоту "прошив" Ульсена. Проте, шведська команда відігралася ще до перерви. Форсберг наважився пробити з дистанції, а рикошет допоміг дезорієнтувати Бущана. Далі настав час страждань. Коли ж неминучою виглядала післяматчева серія пенальті, то вдалася "британська" атака, на фініші якої Довбик у падінні головою вивів "синьо-жовтих" у перший в історії чвертьфінал чемпіонатів Європи.