Франция объявила о закрытии заведений из-за коронавируса

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил сегодня, 14 марта, о введении дополнительных ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

По словам главы французского правительства, в стране будет запрещена деятельность несущественных магазинов, в частности ресторанов, баров и кинотеатров. При этом останутся работать продуктовые магазины и аптеки. Общественный транспорт также будет работать, но адаптируется к условиям пандемии.

"Мы отмечаем ускорение распространения вируса и увеличение количества людей, которые находятся в реанимации. Мы наблюдаем, что первые принятые меры не применяются идеально", - заявил Филипп.

Министр здравоохранения Франции Джером Саломон сообщил, что сейчас в стране было подтверждено уже 4500 случаев коронавируса. Количество случаев коронавируса выросло вдвое за 72 часа. Известно, что 300 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а 91 человек - погиб.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва и Латвия объявили сегодня о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Страны запретили въезд иностранцам и полностью закрыли сухопутную и воздушную границы.

Кроме того, в Испании с утра 15 марта будет введен карантин на всей территории страны. Ограничения продлятся в течение 2 недель. В Испании закроют все школы, университеты, рестораны, гостиницы, бары и другие второстепенные магазины.