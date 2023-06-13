Франція, Німеччина та Польща підтримають Україну до вирішення питання "гарантій безпеки", - FT

Франція, Німеччина та Польща зобов'язалися підтримувати Україну у військовому відношенні проти російського вторгнення доти, доки вони та інші західні держави працюють над питанням "гарантій безпеки", спрямованих на зміцнення оборони України та забезпечення її суверенного майбутнього.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Єлисейському палаці в Парижі ввечері 12 червня і прагнули висловити єдність на підтримку України, яка розпочинає свій довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ.

Але вони надали мало подробиць про інтенсивні переговори, які зараз ведуться між західними прихильниками України, про те, які гарантії безпеки вони нададуть після закінчення війни, а також про те, чи буде Україні встановлений чіткий графік вступу до НАТО.

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно, - сказав Макрон. - Ми маємо зробити так, щоб Росія не тільки не виграла цю невдалу кампанію, але й ніколи не змогла б повторити її".

Гарантії безпеки

Як стверджує видання, обговорення гарантій безпеки, які ведуться як на двосторонній основі з Україною, так і між західними державами, відображають угоду про те, що Києву не може бути запропоновано членство в НАТО, доки вирує війна. Але залишаються розбіжності щодо того, що слід запропонувати натомість, термінів і чого буде достатньо, щоб Росія більше не загрожувала Україні.

У той час як західні офіційні особи визнають, що зобов'язання НАТО про взаємну оборону за статтею 5 є єдиною справжньою "гарантією безпеки", прихильники України намагаються заручитися тим, що вони називають довгостроковими "гарантіями", які, як очікується, включатимуть щорічні поставки передової зброї стандарту НАТО, навчання та обмін розвідданими, схожа на військову підтримку, яку США надають Ізраїлю. Ізраїль і США не мають офіційного договору про оборону, але є угода про значну військову допомогу, яка продовжується кожні 10 років.

Такі пакети підтримки будуть спрямовані на стримування майбутньої російської агресії за рахунок зміцнення оборони України та модернізації її збройних сил до стандартів НАТО, щоб вона була готова приєднатися до альянсу, якщо і коли буде досягнуто політичного консенсусу щодо членства.

Позиції країн

Як стверджує Financial Time, деякі країни, у тому числі США та Німеччина, нині виступають проти того, щоб навіть дати Україні терміни вступу з огляду на побоювання, що це може мати на увазі зобов'язання за статтею 5 та розширення війни.

Навпаки, Макрон заявив, що підтримує "шлях" до членства, а Дуда пішов далі у понеділок, заявивши, що Україні потрібна "реальна перспектива для вступу до НАТО в майбутньому".

"Питання стоїть між гарантіями та запевненнями, - сказав один з анонімних європейських дипломатів, який брав участь у переговорах. - Ми не можемо обіцяти їм, що підемо за них воювати, але ми можемо дати довгострокові обіцянки забезпечити їхню безпеку іншими способами".

Президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО надати обов'язкові гарантії безпеки та певний шлях для Києва, щоб стати членом альянсу на саміті лідерів НАТО у Вільнюсі наступного місяця, і пригрозив не прийняти запрошення про участь, якщо цього не буде, пише видання.

Анонімні джерела Financial Time

Як пише Financial Time, обговорення гарантій безпеки здебільшого зосереджені на обіцянках, які мають взяти на себе США, Великобританія, Франція та Німеччина – чотири з п'яти найбільших військових держав НАТО. "Що важливо в [обговоренні] гарантій безпеки, то це те, що вони мають бути надані країнами, які, по суті, можуть їх підтримати", - сказав один з анонімних джерел видання.

Переговори мають широкий характер, і немає ясності щодо остаточних результатів, підкреслили анонімні джерела, додавши, що досі неясно, які юридичні чи політичні зобов'язання пов'язуватимуть столиці для їх виконання. "Важливо мати на увазі, що це не реальні гарантії безпеки, не готовність країн захищати одна одну, - сказав другий анонімний європейський дипломат. - Але це більше гарантії того, що допомога озброєнням, технікою, боєприпасами триватиме".

"Звичайно, ці тимчасові домовленості виправдані принаймні доти, доки триває війна, але не можуть продаватися замість повноправного членства", - додав анонімний дипломат.

Анонімні джерела в НАТО наголошують на тому, що двосторонні гарантії безпеки не є питанням колективного альянсу і не пов'язані з дебатами щодо заявки України на членство в НАТО. Але очікується, що можливі пропозиції членів НАТО Києву будуть викладені у рамках обговорень між міністрами оборони альянсу на зустрічі у Брюсселі у четвер перед зустріччю у Вільнюсі наступного місяця.

"Я думаю, що ви можете очікувати побачити на саміті НАТО надійний пакет як політичної, так і практичної підтримки України в майбутньому", - заявив у понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі зі своїм італійським колегою Антоніо Таджані.

Французький анонімний чиновник сказав, що важко передбачити результат переговорів. "Це буде питання всіх союзників, які хочуть і можуть у довгостроковій перспективі взяти на себе зобов'язання на користь безпеки України, - сказав чиновник. - Гарантії безпеки повинні бути максимально надійними і мати як прямий, так і стримуючий вплив на Росію".