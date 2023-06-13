Франция, Германия и Польша поддержат Украину до решения вопроса "гарантий безопасности", - FT

Франция, Германия и Польша обязались поддерживать Украину в военном отношении против российского вторжения до тех пор, пока они и другие западные державы работают над вопросом "гарантий безопасности", направленных на укрепление обороны Украины и обеспечение ее суверенного будущего.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретились в Елисейском дворце в Париже вечером 12 июня и стремились выразить единство в поддержку Украины, которая начинает свое долгожданное контрнаступление против российских войск.

Но они предоставили мало подробностей об интенсивных переговорах, которые сейчас ведутся между западными сторонниками Украины, о том, какие гарантии безопасности они предоставят после окончания войны, а также о том, будет ли Украине установлен четкий график вступления в НАТО.

"Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, - сказал Макрон. - Мы должны сделать так, чтобы Россия не только не выиграла эту неудачную кампанию, но и никогда не смогла бы повторить ее".

Гарантии безопасности

Как утверждает издание, обсуждения гарантий безопасности, которые ведутся как на двусторонней основе с Украиной, так и между западными державами, отражают соглашение о том, что Киеву не может быть предложено членство в НАТО, пока бушует война. Но остаются разногласия по поводу того, что следует предложить вместо этого, сроки и чего будет достаточно, чтобы Россия больше не угрожала Украине.

В то время как западные официальные лица признают, что обязательство НАТО о взаимной обороне по Статье 5 является единственной настоящей "гарантией безопасности", сторонники Украины пытаются заручиться тем, что они называют долгосрочными "гарантиями", которые, как ожидается, будут включать ежегодные поставки передового оружия стандарта НАТО, обучение и обмен разведданными, сродни военной поддержке, которую США оказывают Израилю. У Израиля и США нет официального договора об обороне, но есть соглашение о значительной военной помощи, которое продлевается каждые 10 лет.

Такие пакеты поддержки будут направлены на сдерживание будущей российской агрессии за счет укрепления обороны Украины и модернизации ее вооруженных сил до стандартов НАТО, чтобы она была готова присоединиться к альянсу, если и когда будет достигнут политический консенсус в отношении членства.

Позиции стран

Как утверждает Financial Time, некоторые страны, в том числе США и Германия, в настоящее время выступают против того, чтобы даже дать Украине сроки вступления, учитывая опасения, что это может подразумевать обязательства по статье 5 и расширение войны.

Напротив, Макрон заявил, что поддерживает "путь" к членству, а Дуда пошел дальше в понедельник, заявив, что Украине нужна "реальная перспектива для вступления в НАТО в будущем".

"Вопрос стоит между гарантиями и заверениями, - сказал один из анонимных европейских дипломатов, участвовавший в переговорах. - Мы не можем обещать им, что пойдем за них воевать, но мы можем дать долгосрочные обещания обеспечить их безопасность другими способами".

Президент Украины Владимир Зеленский, призвал страны НАТО предоставить обязательные гарантии безопасности и определенный путь для Киева, чтобы стать членом альянса на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, и пригрозил не принять приглашение об участии, если этого н будет, пишет издание.

Анонимные источники Financial Time

Как пишет Financial Time, обсуждения гарантий безопасности в основном сосредоточены на обещаниях, которые должны взять на себя США, Великобритания, Франция и Германия - четыре из пяти крупнейших военных держав НАТО. "Что важно в [обсуждении] гарантий безопасности, так это то, что они должны быть предоставлены странами, которые, по сути, могут их поддержать", - сказал один из анонимных источников издания.

Переговоры носят широкий характер, и нет ясности в отношении окончательных результатов, подчеркнули анонимные источники, добавив, что до сих пор неясно, какие юридические или политические обязательства будут связывать столицы для их выполнения. "Важно иметь в виду, что это не реальные гарантии безопасности, не готовность стран защищать друг друга, - сказал второй анонимный европейский дипломат. - Но это больше гарантии того, что помощь вооружением, техникой, боеприпасами будет продолжаться".

"Конечно, эти временные договоренности оправданы, по крайней мере, до тех пор, пока идет война, но не могут продаваться взамен полноправного членства", - добавил анонимный дипломат.

Анонимные источники в НАТО подчеркивают, что двусторонние гарантии безопасности не являются вопросом коллективного альянса и не связаны с дебатами по поводу заявки Украины на членство в НАТО. Но ожидается, что возможные предложения членов НАТО Киеву будут изложены в рамках обсуждений между министрами обороны альянса на встрече в Брюсселе в четверг перед встречей в Вильнюсе в следующем месяце.

"Я думаю, что вы можете ожидать увидеть на саммите НАТО надежный пакет как политической, так и практической поддержки Украины в будущем", - заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи со своим итальянским коллегой Антонио Таджани.

Французский анонимный чиновник сказал, что трудно предсказать исход переговоров. "Это будет вопрос всех союзников, которые хотят и могут в долгосрочной перспективе взять на себя обязательства в пользу безопасности Украины, - сказал чиновник. - Гарантии безопасности должны быть максимально надежными и иметь как прямое, так и сдерживающее воздействие на Россию".