Франція направила літаки в Середземне море через конфлікт Туреччини та Греції

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Французькі військові будуть контролювати ситуацію

Між Грецію та Туреччиною погіршились відносини через розвідку нафти та газу у спірних водах з турецької сторони. У звя'зку з цим Франція розгортає два винищувачі Rafale та фрегат у східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє ВВС.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон сказав грецькому прем'єр-міністру Киріакосу Міцотакісу, що французькі військові будуть контролювати ситуацію.

"Ситуація в Східному Середземномор'ї викликає занепокоєння. Односторонні рішення Туреччини щодо розвідки нафти викликають напругу. Вони повинні припинитися, щоб відбувся мирний діалог між сусідніми країнами та союзниками по НАТО", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова.

Зазначимо, Греція заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.

Раніше повідомлялось, що турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.