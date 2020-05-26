Франция намерена стать лидером по производству электромобилей в ЕС

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна стать ведущим производителем экологически чистых автомобилей в Европе. Для достижения этих целей выделят 8 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Макрон отметил, что французские автозаводы только начинают отходить от последствий пандемии. По его мнению, тотальный переход на электромобили поможет возродить автомобильную отрасль.

"Нам нужна мотивирующая цель: сделать Францию ​​ведущим производителем экологически чистых транспортных средств в Европе, увеличив объем производства (до) более одного миллиона электрических и гибридных автомобилей в год в течение следующих пяти лет", - заявил Макрон.

Покупателям таких автомобилей государство предоставит значительную скидку. Бонус от государства вырастет с 6 до 7 тыс. евро.

"Нашим согражданам нужно покупать больше автомобилей, в частности, чистых. Не через два, пять или десять лет - сейчас", - сказал французский президент.

Франция была крупнейшим в Европе производителем электрических и гибридных автомобилей в 2019 году, выпустив почти 240 тыс. таких авто. Сейчас на лидерство претендует Германия.

Напомним, в марте из-за пандемии закрылся завод американского производителя электромобилей Tesla, производство возобновили лишь 12 мая.

Также сообщалось, что ценовая война на нефтяном рынке затормозит стремление стран переходить на экологически чистую энергию.