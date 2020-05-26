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Франція має намір стати лідером з виробництва електромобілів у ЄС

Новини » Економіка     26.05.2020 - 22:45
Франція має намір стати лідером з виробництва електромобілів у ЄС
Фото: Макрон після своєї інавгурації їде в гібридному Citroen DS7 (flickr)

Макрон хоче наростити виробництво вітчизняних електричних та гібридних автомобілів

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція повинна стати провідним виробником екологічно чистих автомобілів у Європі. Для досягнення цих цілей виділять 8 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон зазначив, що французькі автозаводи тільки починають відходити від наслідків пандемії. На його думку, тотальний перехід на електромобілі допоможе відродити автомобільну галузь.

"Нам потрібна мотивуюча мета: зробити Францію провідним виробником екологічно чистих транспортних засобів у Європі, збільшивши обсяг виробництва (до) понад одного мільйона електричних і гібридних автомобілів щороку протягом наступних п'яти років", - заявив Макрон.

Покупцям таких автомобілів держава надасть значну знижку. Бонус від держави зросте з 6 до 7 тис. євро.

"Нашим громадянам потрібно купувати більше автомобілів, зокрема, чистих. Не через два, п'ять чи десять років - зараз", - сказав французький президент.

Франція була найбільшим у Європі виробником електричних і гібридних автомобілів у 2019 році, випустивши майже 240 тис. таких авто. Зараз на лідерство претендує Німеччина.

Нагадаємо, в березні через пандемію закрився завод американського виробника електромобілів Tesla, виробництво відновили лише 12 травня.

Також повідомлялося, що цінова війна на нафтовому ринку загальмує прагнення країн переходити на екологічно чисту енергію.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Франціяэлектромобили
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