UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція надасть Україні військову допомогу та посилить захист неба, - Генштаб

Фото: начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Францції Тьєрі Бюркар (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Валерій Савицький

В Україну з офіційним візитом завітала делегація Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зустрічаючи свого колегу, начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич відзначив, що приїзд шановного Тьєрі Бюркара у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти Російської Федерації.

Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння і техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України.

На завершення зустрічі начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку військовослужбовців ЗС України як на території Франції, так і в рамках "Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні".

 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ (t.me/GeneralStaffZSU)

Військова допомога Франції

Франція стала однією з семи країн НАТО, які погодилися постачати Україні техніку і ракети до систем ППО в рамках німецької ініціативи.

Крім того, у парламенті Франції закликали скасувати заборону на удари ЗСУ по території Росії зброєю французького виробництва.

Тим часом французькі військові показали, як тренують українських пілотів та артилеристів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція