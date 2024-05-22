Франція надасть Україні військову допомогу та посилить захист неба, - Генштаб

В Україну з офіційним візитом завітала делегація Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зустрічаючи свого колегу, начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич відзначив, що приїзд шановного Тьєрі Бюркара у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти Російської Федерації.
Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння і техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України.
На завершення зустрічі начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку військовослужбовців ЗС України як на території Франції, так і в рамках "Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні".
Фото: Генеральний штаб ЗСУ (t.me/GeneralStaffZSU)
Франція стала однією з семи країн НАТО, які погодилися постачати Україні техніку і ракети до систем ППО в рамках німецької ініціативи.
Крім того, у парламенті Франції закликали скасувати заборону на удари ЗСУ по території Росії зброєю французького виробництва.
Тим часом французькі військові показали, як тренують українських пілотів та артилеристів.
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