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Франція надасть Україні додаткові 100 мільйонів євро

Фото: Франція надасть Україні додаткові 100 мільйонів євро (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Франція надасть Україні кредит у розмірі до 100 мільйонів євро. Кошти направлять до загального фонду дербюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком тих, що йдуть на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Відповідну угоду 28 листопада підписали український міністр фінансів Сергій Марченко та його французький колега Бруно Ле Мер.

"Ми вдячні Уряду Франції за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", - зазначив глава нашого Мінфіну.

Кредит надається на пільгових умовах:

  • процентна ставка складає 1,04% річних;
  • остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Під час зустрічі міністри також обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрями співпраці між урядами обох держав.

Окрім цього, Марченко наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів у 2023 році для усунення дефіциту держбюджету, що складатиме понад 3 млрд доларів кожного місяця.

Нагадаємо, Європарламент схвалив рішення про надання Україні 18 млрд євро фінансової допомоги наступного року.

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ФранціяСергій Марченко