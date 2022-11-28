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Франция предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро

Фото: Франция предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Франция предоставит Украине кредит в размере до 100 миллионов евро. Средства будут направлены в общий фонд госбюджета для финансирования всех первоочередных расходов, за исключением идущих на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее соглашение 28 ноября подписали украинский министр финансов Сергей Марченко и его французский коллега Бруно Ле Мер.

"Мы благодарны Правительству Франции за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", - отметил глава нашего Минфина.

Кредит предоставляется на льготных условиях:

  • процентная ставка составляет 1,04% годовых;
  • окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).

В ходе встречи министры обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании и приоритетные направления сотрудничества между правительствами обоих государств.

Кроме этого, Марченко отметил необходимость привлечения внешнего финансирования от международных партнеров в 2023 году для устранения дефицита госбюджета, который составит более 3 млрд долларов ежемесячно.

Напомним, Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.

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ФранцияСергей Марченко