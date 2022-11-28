Франция предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро

Соответствующее соглашение 28 ноября подписали украинский министр финансов Сергей Марченко и его французский коллега Бруно Ле Мер.

"Мы благодарны Правительству Франции за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", - отметил глава нашего Минфина.

Кредит предоставляется на льготных условиях:

процентная ставка составляет 1,04% годовых;

окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).

В ходе встречи министры обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании и приоритетные направления сотрудничества между правительствами обоих государств.

Кроме этого, Марченко отметил необходимость привлечения внешнего финансирования от международных партнеров в 2023 году для устранения дефицита госбюджета, который составит более 3 млрд долларов ежемесячно.