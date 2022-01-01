Франция начинает председательство в Совете ЕС

Франция начинает свое председательство в Совете Европейского союза. Президент Украины Владимир Зеленский приветствует страну и рассчитывает на сотрудничество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Поздравляю Эмануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского союза, в частности в сфере безопасности", - пишет Зеленский.

Добавим, что недавно президент Франции Эмануэль Макрон раскрыл приоритеты страны на период своего председательства в Совете ЕС. В первую очередь Франция планирует инициировать реформирование Шенгенской зоны по двум направлениям: