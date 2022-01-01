Франція починає головування у Раді ЄС

Франція починає своє головування у Раді Європейського союзу. Президент України Володимир Зеленський вітає країну та розраховує на співробітництво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Вітаю Емануеля Макрона з початком головування Франції в Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС і подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України і подальше поглиблення співпраці України та Європейського союзу, зокрема у сфері безпеки", - пише Зеленський.

Додамо, що нещодавно президент Франції Емануель Макрон розкрив пріоритети країни на період свого головування у Раді ЄС. В першу чергу Франція планує ініціювати реформування Шенгенської зони за двома напрямками: