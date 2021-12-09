Франция планирует инициировать реформирование Шенгена
Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Президент Франции Эмануэль Макрон раскрыл приоритеты страны на период своего председательства в Совете ЕС, который начнется уже в январе 2022 года. Планирует реформирование Шенгенской зоны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
По словам Макрона, в первую очередь Франция инициирует реформирование Шенгенской зоны по двум направлениям:
- политическое управление Шенгенской зоной, в рамках которого будет создана специальная организация. Она будет проводить встречи с профильными министрами;
- создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.
"Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - отметил Макрон.