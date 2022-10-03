Франція може передати Україні новітні бронетранспортери Bastion, - ЗМІ

Франція планує передати Збройним силам України 20 одиниць сучасних бронетранспортерів ACMAT Bastion.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт військових аналітиків Oryx.
Коли саме розпочнуться поставки, наразі невідомо.
Відзначимо, що Bastion, є сучасним французьким бронетранспортер, виробництвом якого займається компанія ACMAT. Під час розробки використовували шасі бронеавтомобіля VLRA.
Bastion спочатку було побудовано для французьких спецпризначенців, які діяли в Африці. Також існує декілька модифікацій бронеавтомобіля.
Серед характеристик ACMAT Bastion:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Франція може поставити Україні нову партію САУ Caesar, які взяли із замовлення для Данії.
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