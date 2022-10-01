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Франція може передати Україні ще до 12 САУ Caesar, - Le Monde

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Субота 01 жовтня 2022 16:47
Франція може передати Україні ще до 12 САУ Caesar, - Le Monde Фото: Франція може передати Україні ще до 12 САУ Caesar (фото_Сухопутні_війська_ЗС_України)
Автор: Дмитро Браславський

Франція готується поставити Україні нову партію САУ Caesar, які взяли із замовлення для Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"До цієї поставки можуть увійти від 6 до 12 гаубиць із п'ятнадцяти, запрошених Україною раніше", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, наразі завершуються технічні обговорення, оскільки маневр є предметом принципової політичної угоди між трьома урядами. Це було виявлено під час листування в останні тижні між президентом Еммануелем Макроном, його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Операція є безпрецедентною та складною для французької влади. Техніка, яку Париж зобов'язується доставити до Києва, спочатку призначалася для Данії, в рамках розміщеного у 2017 році замовлення на 15 одиниць, доповненого ще 4 гарматами у 2019 році", - заявиили у виданні.

На даному етапі Копенгаген тим більше погодився б відмовитися від частини цього обладнання, оскільки воно все ще знаходиться в процесі технічної перевірки або навіть не все відповідає специфікаціям, які спочатку встановлені датчанами.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів. Франція вже передала Україні 18 таких САУ.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні.

Раніше, Франція анонсувала нову партію САУ Caesar для України.

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