Франция может передать Украине новейшие бронетранспортеры Bastion, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт военных аналитиков Oryx.

Bastion первоначально было построено для французских спецназовцев, действовавших в Африке. Также существует несколько модификаций бронеавтомобиля.

Отметим, что Bastion является современным французским бронетранспортером, производством которого занимается компания ACMAT. При разработке использовали шасси бронеавтомобиля VLRA.

Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Франция может поставить Украине новую партию САУ Caesar, взятых из заказа для Дании.

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