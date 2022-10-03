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Франция может передать Украине новейшие бронетранспортеры Bastion, - СМИ

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 15:36
Франция может передать Украине новейшие бронетранспортеры Bastion, - СМИ Фото: ACMAT Bastion (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Франция планирует передать Вооруженным силам Украины 20 единиц современных бронетранспортеров ACMAT Bastion.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт военных аналитиков Oryx.

Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.

Отметим, что Bastion является современным французским бронетранспортером, производством которого занимается компания ACMAT. При разработке использовали шасси бронеавтомобиля VLRA.

Bastion первоначально было построено для французских спецназовцев, действовавших в Африке. Также существует несколько модификаций бронеавтомобиля.

Среди характеристик ACMAT Bastion:

  • запас хода до 1,4 тысяч километров;
  • скорость до 110 км/ч;
  • оборудован броней стандарта STANAG 4569, защищающей от мин и пуль калибра до 7.62 мм.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Франция может поставить Украине новую партию САУ Caesar, взятых из заказа для Дании.

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