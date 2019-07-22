ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия, Франция и Германия призвали избегать эскалации в Ормузском проливе

Новости » Политика    22.07.2019 - 03:29
Британия, Франция и Германия призвали избегать эскалации в Ормузском проливе
Иллюстративное фото (Pixabey)

Маас считает, что речь идет о том, чтобы "предотвратить войну"

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант провел телефонные переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом и французским Жан-Ивом Ле Дрианом о ситуации с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщили МИД Великобритании.

Все министры согласились, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив является "наивысшим приоритетом" для европейских государств, но подчеркнули, что следует избегать любой возможной эскалации конфликта

Ранее Маас, предостерегая от эскалации конфликта в Ормузском проливе, говорил, что "речь идет о том, чтобы предотвратить войну".

Напомним, Центральное командование Соединенных Штатов разрабатывает масштабную морскую операцию на Ближнем Востоке с целью обеспечения свободного мореплавания с учетом недавних событий в регионе Персидского залива.

19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, поскольку он якобы нарушил международные правила.

Британия усиливает военное присутствие в Персидском заливе Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер
Новости Украины кризисПерсидский заливБлижний восток
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь