Франция, Испания и Португалия ищут пути уменьшения зависимости от газа из России

Все три страны рассматривают газ как временную меру, поскольку они все чаще переходят от угля к возобновляемым источникам энергии

Лидеры Франции, Испании и Португалии заявили о прогрессе в планах по диверсификации энергоносителей, в частности относительно поставок сжиженного газа из США. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, после трехстороннего энергетического саммита лидеры стран заявили, что для них необходимо построение инфраструктуры, которая позволит им импортировать, хранить и транспортировать природный газ, в том числе и через новые газопроводы.

Португалия стремится хранить большое количество природного газа из США в подземных хранилищах в одном из портов Атлантики и отправлять его трубопроводом через Испанию во Францию. Эта стратегия поможет уменьшить зависимость Европы от российского газа, а правительству США, в свою очередь, увеличить экспорт энергоносителей.

Сообщается, что все три страны рассматривают газ как временную меру, поскольку они все чаще переходят от угля к возобновляемым источникам энергии.

Напомним, что Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу. Встреча в Берлине состоялась по приглашению министра экономики Германии Петера Альтмаера. В ней приняли участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак.