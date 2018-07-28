Франція, Іспанія і Португалія шукають шляхи зменшення залежності від газу з Росії

Всі три країни розглядають газ як тимчасовий захід, оскільки вони все частіше переходять від вугілля до поновлюваних джерел енергії

Лідери Франції, Іспанії та Португалії заявили про прогресс у планах щодо диверсифікації енергоносіїв, зокрема щодо постачання скрапленого газу зі США. Про це повідомляє The Associated Press.

Як зазначається, після тристороннього енергетичного саміту лідери країн заявили, що для них необхідна побудова інфраструктури, яка дозволить їм імпортувати, зберігати та транспортувати природний газ, в тому числі і через нові газопроводи.

Португалія прагне зберігати велику кількість природного газу з США в підземних сховищах в одному з портів Атлантики і відправляти його трубопроводом через Іспанію до Франції. Ця стратегія допоможе зменшити залежність Європи від російського газу, а уряду США, в свою чергу, збільшити експорт енергоносіїв.

Повідомляється, що всі три країни розглядають газ як тимчасовий захід, оскільки вони все частіше переходять від вугілля до поновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, що Україна, ЄС та Росія домовились розробити дорожню карту переговорів щодо газу. Зустріч у Берліні відбулася на запрошення міністра економіки Німеччини Петера Альтмайєра. У ній взяли участь віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики РФ Александр Новак.