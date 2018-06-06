Франция исключила быстрый пересмотр санкций в отношении России

Франция уверена, что только после прогресса в урегулировании конфликта в Украине будет подниматься вопрос санкций

Париж (Франция) выступает против быстрого пересмотра европейской политики санкций, введенных против России за ее агрессию в отношении Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

"Когда будет прогресс (в урегулировании конфликта в Украине – ред.), тогда мы сможем начать поднимать вопрос санкций, и это мы скажем Италии" - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за просмотр существующего режима санкций против России.

Также добавим, что ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.