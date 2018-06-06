Франція виключила швидкий перегляд санкцій щодо Росії

Франція впевнена, що лише після прогресу у врегулюванні конфлікту в Україні буде підніматися питання санкцій

Париж(Франція виступає проти швидкого перегляду європейської політики санкцій, запроваджених проти Росії за її агресію щодо України. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.

"Коли буде прогрес (у врегулюванні конфлікту в Україні – ред.), тоді ми зможемо почати піднімати питання санкцій, і це ми скажемо Італії" - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд існуючого режиму санкцій проти Росії.

Також додамо, що раніше глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін написав керівникам МЗС усього світу листи із закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів.