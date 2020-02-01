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Минск готов поддержать участие США в урегулировании на Донбассе

Новости » Политика     01.02.2020 - 14:02
Минск готов поддержать участие США в урегулировании на Донбассе
Фото: Владимир Макей (sb.by)

Глава МИД Беларуси подтвердил готовность страны делать все для урегулирования ситуации

Беларусь поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, в том числе с участием США. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в субботу в Минске, передает РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".

Глава МИД Беларуси подтвердил готовность страны делать все для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал он.

По его словам, белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе.

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