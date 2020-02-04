Франція не виключає сценарій замороженого конфлікту на Донбасі

Фото: Етьєн де Понсен (bg.ambafrance.org)

Заморожений конфлікт буде означати провал переговорів

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен не виключив можливість того, що ситуація на Донбасі увійде в режим замороженого конфлікту. Про це він заявив в інтерв'ю Hromadske.

Як зазначив де Понсен, якщо конфлікт увійде в заморожений режим - це означатиме поразку переговорного процесу.

"Це не той сценарій, якого ми б хотіли, очевидно. Нашим сценарієм є завершення конфлікту і повернення Донбасу Україні. Але звичайно, сценарій замороженого конфлікту не варто виключати. Хоча такий сценарій буде поразкою переговорів", - зазначив посол Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на думку де Понсена, текст мінських угод потребує уточнень, пояснень і деталізації. При цьому він заявив, що дані угоди є кращими на даний момент для врегулювання ситуації на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що Білорусь готова підтримати участь США в урегулюванні конфлікту на Донбасі. За словами глави МЗС Білорусі, Мінськ підтримує будь-які формати переговорів з врегулювання конфлікту.