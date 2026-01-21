ua en ru
Франция инициирует учения НАТО в Гренландии, - Reuters

Среда 21 января 2026 09:04
UA EN RU
Франция инициирует учения НАТО в Гренландии, - Reuters Фото: Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона инициировала проведение военных учений в Гренландии на фоне обострения кризиса вокруг острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Франция обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад", - говорится в сообщении Reuters.

Отмечается, что об инициированных военных учениях сообщила администрация президента Франции.

Ситуация вокруг Гренландии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении купить Гренландию. По словам американского лидера, для Америки это якобы вопрос нацбезопасности.

14 января в СМИ появились слухи о том, что госсекретарю США Марко Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии.

Также американский лидер на днях ввел тарифы против ряда стран Европы. По его словам, такие ограничения будут действовать, пока Европа не согласится продать Гренландию.

При этом недавно Трамп отказался комментировать возможность применения силы для того, чтобы присоединить Гренландию к США.

Также премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Жители острова должны быть готовы.

Он добавил, что правительство Гренландии сформирует рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным сбоям в повседневной жизни.

Подробнее о том, как Трамп шантажирует Европу, - в материале РБК-Украина.

