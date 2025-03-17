Франція і Канада вимагають від РФ чітких зобов'язань щодо миру в Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, що і Франція і Канада вимагають від Росії "чітких зобов'язань" щодо миру в Україні. Він вважає, що мир має супроводжуватися гарантіями безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Макрон заявив на зустрічі з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні, пише BFM TV.
Як пише видання, Макрон зустрівся прийняв нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні в Єлисейському палаці. Під час спілкування вони обговорили і питання України, зокрема і те, що Канада та Франція продовжуватимуть вимагати від Росії "чітких зобов'язань".
"Метою цього спільного зобов'язання з українцями завжди було досягнення міцної та довговічної країни, з надійними гарантіями, які захистять Україну від будь-якої нової російської агресії та забезпечать безпеку всієї Європи", - додав він.
Водночас Карні запевнив, що Канада хоче зміцнити свої зв'язки з "надійними союзниками, такими як Франція".
"Канада завжди буде поруч, щоб забезпечити безпеку і комерційні зв'язки Європи", - підсумував він.
Нагадаємо, нещодавно Макрон детально описав чотири основні елементи гарантій безпеки для України:
Також ми писали, що радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції повинні відвідати США.
Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії делегація США запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я на 30 днів. Україна погодилася на пропозицію.
Згодом спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву цього тижня. Втім, Путін не дав остаточної відповіді.
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