Франция и Канада требуют от РФ четких обязательств по миру в Украине, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, что и Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине. Он считает, что мир должен сопровождаться гарантиями безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Макрон заявил на встрече с новым премьер-министром Канады Марком Карни, пишет BFM TV.
Как пишет издание, Макрон встретился принял нового премьер-министра Канады Марка Карни в Елисейском дворце. Во время общения они обсудили и вопрос Украины, в частности и то, что Канада и Франция будут продолжать требовать от России "четких обязательств".
"Целью этого общего обязательства с украинцами всегда было достижение крепкой и долговечной страны, с надежными гарантиями, которые защитят Украину от любой новой российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы", - добавил он.
В то же время Карни заверил, что Канада хочет укрепить свои связи с "надежными союзниками, такими как Франция".
"Канада всегда будет рядом, чтобы обеспечить безопасность и коммерческие связи Европы", - подытожил он.
Напомним, недавно Макрон подробно описал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:
Также мы писали, что советники по нацбезопасности Германии, Британии и Франции должны посетить США.
Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии делегация США предложила ввести всеобъемлющее перемирие на 30 дней. Украина согласилась на предложение.
Впоследствии спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву на этой неделе. Впрочем, Путин не дал окончательного ответа.
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