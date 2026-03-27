UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Франція і Філіппіни підписали військову угоду через напруженість із Китаєм

05:30 27.03.2026 Пт
2 хв
Угода значно зміцнить двостороннє співробітництво та рівень захисту
aimg Едуард Ткач
Фото: представники країн обговорили поточні регіональні проблеми безпеки (Getty Images)

Франція і Філіппіни підписали угоду, яка полегшує взаємні військові візити, оскільки Маніла перебуває в пошуку партнерів на тлі претензій Китаю на Південно-Китайське море.

У Міноборони Філіппін розповіли, що церемонія підписання відбулася в продажі під час зустрічі міністра оборони Гільберта Теодора-молодшого та міністра збройних сил і міністра у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

"Угода значно зміцнить двостороннє співробітництво та забезпечить належний рівень правового захисту спільної діяльності Збройних сил Філіппін та Збройних сил Франції", - йдеться в заяві.

Також представники обговорили поточні регіональні проблеми безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, у Південно-Китайському морі та закликали до мирного врегулювання суперечок, а також зміцнення ланцюжків поставок в умовах кризи.

Bloomberg зазначає, що Філіппіни уклали аналогічні військові угоди з Японією і Новою Зеландією за адміністрації президента Фердинанда Маркоса-молодшого, доповнивши угоди з Австралією і США.

Наразі країна зміцнює свої позиції в Південно-Китайському світі, де Китай висуває великі претензії, включно з територіями, які, згідно з твердженням Філіппін, є частиною його виключної економічної зони.

Зі свого боку Франція прагне запропонувати Філіппінам оборонну техніку, включно з підводними човнами і кораблями берегової охорони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
