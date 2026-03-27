Франція і Філіппіни підписали військову угоду через напруженість із Китаєм

У Міноборони Філіппін розповіли, що церемонія підписання відбулася в продажі під час зустрічі міністра оборони Гільберта Теодора-молодшого та міністра збройних сил і міністра у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

"Угода значно зміцнить двостороннє співробітництво та забезпечить належний рівень правового захисту спільної діяльності Збройних сил Філіппін та Збройних сил Франції", - йдеться в заяві.

Також представники обговорили поточні регіональні проблеми безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, у Південно-Китайському морі та закликали до мирного врегулювання суперечок, а також зміцнення ланцюжків поставок в умовах кризи.

Bloomberg зазначає, що Філіппіни уклали аналогічні військові угоди з Японією і Новою Зеландією за адміністрації президента Фердинанда Маркоса-молодшого, доповнивши угоди з Австралією і США.

Наразі країна зміцнює свої позиції в Південно-Китайському світі, де Китай висуває великі претензії, включно з територіями, які, згідно з твердженням Філіппін, є частиною його виключної економічної зони.

Зі свого боку Франція прагне запропонувати Філіппінам оборонну техніку, включно з підводними човнами і кораблями берегової охорони.