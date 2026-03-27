RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Франция и Филиппины подписали военную сделку из-за напряженностей с Китаем

05:30 27.03.2026 Пт
2 мин
Сделка значительно укрепит двустороннее сотрудничество и уровень защиты
aimg Эдуард Ткач
Фото: представители стран обсудили текущие региональные проблемы безопасности (Getty Images)

Франция и Филиппины подписали сделку, которая облегчает взаимные военные визиты, так как Манила пребывает в поиске партнеров на фоне претензий Китая на Южно-Китайское море.

В Минобороны Филиппин рассказали, что церемония подписания состоялась в продаже во время встречи министра обороны Гильберта Теодора-младшего и министра вооруженных сил и министра по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

"Соглашение значительно укрепит двустороннее сотрудничество и обеспечит надлежащий уровень правовой защиты совместной деятельности Вооруженных сил Филиппин и Вооруженных сил Франции", - говорится в заявлении.

Также представители обсудили текущие региональные проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и призвали к мирному урегулированию споров, а также укреплению цепочек поставок в условиях кризиса.

Bloomberg отмечает, что Филиппины заключили аналогичные военные соглашения с Японией и Новой Зеландией при администрации президента Фердинанда Маркоса-младшего, дополнив соглашения с Австралией и США.

На данный момент страна укрепляет свои позиции в Южно-Китайском мире, где Китай предъявляет обширные претензии, включая территории, которые согласно утверждению Филиппин, являются частью его исключительной экономической зоны.

В свою очередь Франция стремится предложить Филиппинам оборонную технику, включая подводные лодки и корабли береговой охраны.

Другие интересные факты

Напомним, почти год назад в СМИ появилась информация, что армия Китая высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.

Также отметим, что согласно Bloomberg, в апреле войска Японии впервые со времен Второй мировой войны примут участие в военных учениях на Филиппинах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ФранцияКитайФилиппины