Франция и Филиппины подписали военную сделку из-за напряженностей с Китаем

В Минобороны Филиппин рассказали, что церемония подписания состоялась в продаже во время встречи министра обороны Гильберта Теодора-младшего и министра вооруженных сил и министра по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

"Соглашение значительно укрепит двустороннее сотрудничество и обеспечит надлежащий уровень правовой защиты совместной деятельности Вооруженных сил Филиппин и Вооруженных сил Франции", - говорится в заявлении.

Также представители обсудили текущие региональные проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и призвали к мирному урегулированию споров, а также укреплению цепочек поставок в условиях кризиса.

Bloomberg отмечает, что Филиппины заключили аналогичные военные соглашения с Японией и Новой Зеландией при администрации президента Фердинанда Маркоса-младшего, дополнив соглашения с Австралией и США.

На данный момент страна укрепляет свои позиции в Южно-Китайском мире, где Китай предъявляет обширные претензии, включая территории, которые согласно утверждению Филиппин, являются частью его исключительной экономической зоны.

В свою очередь Франция стремится предложить Филиппинам оборонную технику, включая подводные лодки и корабли береговой охраны.