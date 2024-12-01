У парламенті Франції закликали відправити в Україну військових інструкторів

П'ять депутатів з різних політичних груп Франції направили лист міністру оборони країни Себастьяну Лекорню. Його закликали відправити військових інструкторів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Фредеріка Петі у X (Twitter).

"Жорстокість бойових дій і зростаючий російський тиск на Донбасі змушують нас вважати, що навчання армії на території Франції та Польщі тепер має продовжуватися на українській землі", - зазначив депутат.

Петі додав, що французькі військові в Україні не повинні воювати проти російської армії, а працювати над підготовкою українських солдатів, які захищають цілісність своєї території.

Французькі депутати заявили, що відповіддю на залучення Росією тисяч північнокорейських військовослужбовців має бути збільшення прямої підтримки України.

"Оскільки перспективи можливих переговорів стають більш ясними, Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їх поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними Кремлем", - наголосив Петі.

Фото: лист депутатів до міністра оборони Франції (x.com/fpetitAN)