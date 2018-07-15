Франция - Хорватия: где смотреть матч

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 15.07.2018 - 12:31

Где и когда начнется финал ЧМ-2018

Сборные Франции и Хорватии сразятся в финале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 18:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "трехцветных".

15 июля 18:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Главное событие футбольного мира в прямом эфире покажет телеканал "Интер", где также зрители смогут увидеть традиционную аналитическую студию.

Напомним, сборная Бельгии заняла третье место на ЧМ-2018.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 15 июля Франция - Хорватия: онлайн трансляция
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