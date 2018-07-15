Франция - Хорватия: где смотреть матч

Где и когда начнется финал ЧМ-2018

Сборные Франции и Хорватии сразятся в финале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 18:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "трехцветных".

15 июля 18:00

Москва, стадион "Лужники"

Главное событие футбольного мира в прямом эфире покажет телеканал "Интер", где также зрители смогут увидеть традиционную аналитическую студию.

Напомним, сборная Бельгии заняла третье место на ЧМ-2018.