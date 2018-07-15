Франція - Хорватія: де дивитися матч

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 15.07.2018 - 12:31

Де і коли розпочнеться фінал ЧС-2018

Збірні Франції та Хорватії боротимуться у фіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 18:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "триколірних".

15 липня 18:00
Москва, стадіон "Лужники"

 

Головну подію футбольного світу в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер", де також глядачі зможуть побачити традиційну аналітичну студію.

Нагадаємо, збірна Бельгії посіла третє місце на ЧС-2018.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 15 липня Франція - Хорватія: онлайн трансляція
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